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موعد مباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يواجه فريق تشيلسي الانجليزي، نظيره فياريال الإسباني، يوم 11 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وستقام المباراة بين تشيلسي وفياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويلعب تشيلسي نهائي السوبر الأوروبي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي، بينما يخوض فياريال اللقاء بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

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