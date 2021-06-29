موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل الكونغولي والتر بواليا نهاية الموسم الجاري.





ولم يقدم بواليا المستوى المقنع في دوري هذا الموسم أو منذ انضمامه للأهلي رغم حصوله على العديد من الفرص، مما جعل موسيماني يطالب برحيله خلال الميركاتو المقبل.





ويقترب اللاعب الكونغولي من العودة إلى ناديه السابق فريق الجونة، حيث يمتلك 3 عروض محلية للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز على ملعب السلام.



