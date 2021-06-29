تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

يتبقى مباراتين فقط اليوم الثلاثاء على نهاية منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".





ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد ٥ أهداف.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة يورو ٢٠٢٠:

١- رونالدو ٥ أهداف

٢- كريم بنزيما ٤ أهداف

٣- باتريك شيك ٤ أهداف

٤- فينالدوم ٣ أهداف

٥- سيفروفيتش ٣ أهداف

٦- روبرت ليفاندوفسكي ٣ أهداف

٧- لوكاكو ٣ أهداف

٨- فورسبرج ٣ أهداف

٩- ألفارو موراتا هدفين

١٠- يارمولينكو هدفين.



