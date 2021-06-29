عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

هبطت أسهم شركة اسمنت سيناء في البورصة لمصرية ، بالحد الاقصي المسموح به خلال الجلسة، على اثر تورط احد الملاك الرئسين بالشركة رجل الأعمال حسن راتب في أحد قضايا تهريب آثار المتهم الرئيسي فيها عضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين، من خلال تمويل عمليات التنقيب وشراء المعدات والاشترك في الترويج لها باستغلال جنسيته الأجنبية.

وأضطرت إدارة البورصة بسبب التهاوي الكبير الذي حدث في اسهم شركة اسمنت سيناء إلى ايقاف التداولات على السهم مرتين في الجلسة خلال نصف ساعة من بداية التداولات لمدة 10 دقائق، كمحاولة لتهدئة الخسائر على السهم.

وقالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، هناك ذعر من المستثمرين لتداول على اسهم شركة اسمنت سيناء ما ادي إلى تراجع اسهمها بنسبة 10% لتصل إلى 5.45 جنيه للسهم مقابل 6.15 جنيه عند بداية تداولات الجلسة.

وأضافت رمسيس لـ" الفجر"، أتوقع ان يتم ايقاف التداولات نهائيا على سهم اسمنت سيناء خلال جلسة اليوم لان قانون سوق المال ينص على أنه في حال وقف التداولات على السهم مرتين في كل مرة تجاوز فيهم نسبة الهبوط 5% يتم الغاء التداول عليه لحماية المتعامولن من خسائر قوية.

ويمتلك حسن راتب حصة 6.7% في شركة اسمنت سيناء عن طريق شركته سما سمنت المملوكة له بالكامل، وتتوزع باقي هيكل ملكية الشركة بين فيكا مصر لصناعة الاسمنت بنسبة 40.7% وشركة ريلاينس لو جيستكس بنسبة 11.2% والعربية للاستثمار الصناعي 6.4% وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة 9.6%.

وأنكرت شركة اسمنت سينا ملكية رجل الاعمال حسن راتب في الشركة سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة، وقال علاء حسين محمد رئيس علاقات المستثمرون " رجل الاعمال حسن راتب ليس لديه اسهم في اسمنت سيناء.. وشركة سما اسمنت ليست مملوكة له، دكتور حسن راتب باع الاسهم في 2019 واستقال من مجلس الادارة."

وبالعودة إلى عام 2019 تجد أن شركة سما سمنت قد قامت ببيع 2 مليون سهم لشركة ريلاينس لوجستكس مقابل 16.5 مليون جنيه ، وقد افصحت شركة اسمنت سيناء للبورصة وقت تنفيذ الصفقة أن انخفضت ملكية سما سمنت المملوكة لحسن راتب بعد تنفيذها من 9.689% إلى 6.75%.