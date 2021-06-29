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"هتدفعي تمن كبير".. حسام حبيب يُعلن عن مقاضاته للمتسببة في تسريب مكالمة والده

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان حسام حبيب رسالة للإعلامية نضال الأحمدية، التي كانت السبب في تسريب التسجيل الصوتي لوالده حسين حبيب، الذي تحدث فيه عن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب بطريقة غير لائقة، مؤكداً على أنه سيقوم بمقاضاتها بسبب ما فعلته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسام حبيب، مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"إيه اللي يسمحلك إنك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة مش مذيعة من الشبكة اللي انتي بتدريها، وناس كلها عارفة شغلانتك ايه، هتدفعي تمن ده كبير في حاجة مش من حقك وأنك كمان مش باعتة مذيعة".

وتابع حسام حبيب قائلاً :"ربنا يهديكي ومعرفش ربنا ممكن يهديكي ولالا مش لاقي لفظ أخلاقي وتربيتي تقوله".

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد أكدت أن التسريب الصوتي حقيقي، ويخص حسين والد حسام حبيب، وأن محرري مجلتها تمكنوا من استدراجه للحديث بطرقهم الخاصة لكي يحصلوا عليه بشكل سري، مشددة على أنه يحق لها ما فعلته بالحصول على التسريب دون علم والد حسام حبيب؛ لأنها "تخترق شخصا ظالما" بحسب تعبيرها.

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