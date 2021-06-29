أكثر من 40 ألف إصابة بالفطر الأسود في الهند

رصدت السلطات الصحية فى الهند، اليوم الثلاثاء، أكثر من 40 ألف إصابة بمرض الفطر الأسود، الذى حصد أرواح ما يزيد على 3 آلاف شخص.

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الصحة الهندي، خارش فاردهان، إنه تم تسجيل 40 ألفًا و845، مشيرا إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الالتهابات الفطرية وصلت إلى 3.129 حالة.

وأضاف وزير الصحة الهندي: "تمت فى 31344 حالة من هذا العدد إصابة الأنف والجيوب الأنفية وأجزاء من الدماغ".

وأشار وزير الصحة الهندي، إلى أن 34 ألفًا و940 شخصا من إجمالى الـ 40 ألفًا، مصابون بعدوى فيروس كورونا و26 ألفًا و187 شخصا أو 64.11% مرضى بالسكرى، فيما تلقى 21 ألفًا و523 أو 52.69% مواد منشطة، وفقًا لروسيا اليوم.