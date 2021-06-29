التعليم العالي يوضح تفاصيل تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات (فيديو)

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة بالوزارة، هو تكليف سياسي ورؤية من وزير التعليم العالي، لافتًا إلى أن المشروع له عائد اقتصادي يتمثل في توفير ساعات العمل وطباعة الأوراق للامتحانات والكونترولات وتوفير وقت إصدار النتائج، إلى جانب عائد الشفافية والعدالة.





وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية" اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مكون هام من مشروع تدريب الكوادر البشرية على تطبيق الاختبارات المميكنة، موضحًا أنه تم تدريب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الصحي على منظومة الاختبارات الالكترونية بحوالي 35 معمل اختبار، والمرحلة الثانية لجميع الكليات تستهدف الوصول لـ 180 معمل اختبار بمتوسط 600 جهاز بكل معمل.



