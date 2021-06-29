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"المشاط" تطلق كتاب الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون والتمويل الإنمائي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي يحضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، حيث يستهدف الكتاب توثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي، على المستوى العالمي، واستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وتُعقد الفعالية الدولية لإطلاق الكتاب افتراضيًا، بمشاركة السيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.


وعقب انتهاء فعاليات إطلاق الكتاب، تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض أبرز منهجيات وأسس الكتاب، والمحتويات، والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام بشأن الهدف من إطلاق الكتاب الذي يوثق لأول مرة تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

كما من المقرر أن تطلق وزيرة التعاون الدولي خلال هذا المؤتمر الصحفي، خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تضم 377 مشروعًا يمثلون المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 26.6 مليار دولار، موزعين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والقطاعات التنموية.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء الأسبوع الماضي، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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