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7 يوليو.. نظر استئناف مجدي عبد الغني على حبسه في قضايا ميراث

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح مستأنف الدقى تحديد جلسة 7 يوليو المقبل لنظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه فى عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه.
كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث ومن بينهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم

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