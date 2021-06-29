لتأمين أعضاءها ضد الحوادث.. "المحامين" تتلقى عرضًا من "مصر للتأمين"





أكد صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، علي أن النقابة قد تلقت عرضًا خاصًا من شركة مصر للتأمين بشأن التأمين ضد الحوادث الشخصية على أعضائها.



وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور نقابة المحامين وحرصها الدائم على تقديم الخدمات لأعضائها، وبناء على تكليف من النقيب العام، وحسين الجمال، الأمين العام، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ولِما تلاحظ في الآونة الأخيرة بسبب العمل برسالة ومهنة المحاماة السامية وانتقال السادة المحامين بين المحافظات وعلى الطرق السريعة، وما قد يتعرضون له من حوادث طرق.

وأعرب «سليمان» عن أمله في أن يكون العرض المقدم مناسبًا لجميع السادة المحامين، فنحن نسعى جاهدين إلى توفير ما أمكن لخدمة أعضاء النقابة، ونطرح ما يرد إلينا من عروض نرى فيها مصلحة للجميع.



وأوضح أن التأمين يشمل جميع السادة المحامين المقيدين بالنقابة ضد أخطار الحوادث الشخصية طبقًا للشروط، وبموجب الوثيقة؛ في حالتي الوفاة بحادث، أو العجز الكلي المستديم، يؤدى مبلغ التأمين بالكامل، وفي حالة العجز الجزئي المستديم، تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة.



وعن مبلغ التأمين قال عضو مجلس النقابة العامة، إن مبلغ التأمين للشخص الواحد الشريحة الأولى 100 ألف جنيه بإجمالي قسط سنوي 80 جنيهًا فقط للعام الواحد، و200 ألف جنيه بقسط سنوي 160 جنيهًا، يحصل ورثة المحامي على مبلغ التأمين في حالة الحوادث كما هو موضوع بالوثيقة المرفقة.



ووجه صلاح سليمان، الراغبين في الانضمام والاستفادة من العرض المقدم من شركة مصر للتأمين، التوجه إلى النقابات الفرعية والحصول على الاستمارة المرفق بها العرض، لافتًا إلى أن الاشتراك يكون بموجب توقيع الاستمارة واعتمادها من النقابة الفرعية، حيث يقوم المحامي بالسداد داخل النقابة الفرعية بإيصال معتمد، ويتسلم الوثيقة في غضون أسبوع من تاريخ سداد الاشتراك التأميني.