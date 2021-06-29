14 يوليو.. أول جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي زوجة وبنات ملك السعودية في مصر









حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ١٤ يوليو المقبل كأول جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي أراضي العائلة المالكة السعودية في الغردقة أمام دائرة ١١ جنوب القاهرة





كان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال 4 متهمين وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وصاحب شركة مقاولات ومحامي وربة منزل الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أراضي مملوكة لزوجة وبنات الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الاسبق والأمير طلال بن عبد العزيز والد المليارد الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في محافظة الغردقة



جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد سالم رئيس نيابة الاموال العامة العليا أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية "رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام الملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء - تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع وكان ذلك حيلة بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمی ۹۲ و۰۹۳لسنة ۲۰۱۲ خاص توثيق الشروق دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما واعتمادا منها على محرر مزور مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة

لتعليمات جهة عملها الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية

على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو كشف مخططهما الإجرامي، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسميةواستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات المكان بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محررات رسمية

توكيل خاص توثيق الشروق ومحاضر التصديق حال تحريرها وذلك بجعل واقعة "مزورو في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت بعلى خلاف الحقيقة - حضور المدعوا سعد بن عبد الله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم

رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك

الصلاحيات، وصدقت على الإقرارين محل محضري التصديق المشار إليهما والمنسوبين للموكل المذكور دون حضوره بما مفاده صحة التفويض الزور المشار إليه مع علمها بأمر تزوير تلك المحررات، واستعملتهما بأن قدمتهما للمتهم الثاني للاحتجاج بصحتهما أمام الغير والجهة المالكة للأرض