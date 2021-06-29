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للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قام الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، بتدريب عدد من مشرفات تمريض المستشفيات العامة على الإنعاش القلبى الرئوى.

أستهدف التدريب 19 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم وذلك للمرة الرابعة على التوالى.

ويهدف التدريب على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية ووالإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية، وذلك فى إطار خطة لتطوير إداء التمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم واطلاعهم على ماهو جديد لكيفية التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة من المرضى.

وهذا التدريب يأتى وفقا للخطة الموضوعة من إدارة التمريض بالأتفاق مع وكيل الوزارة بأن يتم التدريب مرتين اسبوعيا يومى بالمديرية حتى يتم الإنتهاء من تدريب جميع هيئة التمريض المستشفيات.

كما قامت الاستاذة هدى عبد الرحمن، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض بتدريب الحاضرين عمليا على النموذج المتوفر، وبحضور كلا من: الاستاذة منى عبدالتواب، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض.
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالمستشفيات العامة بالفيوم على الإنعاش القلبى الرئوى

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