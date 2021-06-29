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نائب مهاجمًا وزير العدل: مكتب شهر عقارى واحد يخدم مليون مواطن

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة فى مكاتب الشهر العقارى  بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب قلة عدد المكاتب والعجز فى عدد الموظفين، الأمر الذى يؤدى إلى تردى تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.

جاء ذلك خلال استعراضه طلب إحاطة بشأن مشكلات مكاتب الشهر العقارى، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل المستشار عمر مروان.

وقال أنيس فى كلمته، للأسف لايوجد فى دائرتى أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقارى واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين،  رغم عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة كبيرة فى  تلبية طلبات المواطنين
كما انتقد عضو مجلس النواب، توفير اكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقارى،  بمختلف القرى على نفقة الأهالى الخاصة، قائلا،: "لاتحتاج تلك المكاتب سوى سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين".

وطالب النائب إيهاب أنيس، سرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقارى، ولاسيما بدائرة أجا التى يعانى المواطنين فيها من تكدس وإزدحام غير آدمى على مكتب شهر عقارى واحد فقط.

وشهدت الجلسة لمجلس النواب، انتقادات حادة بسبب مصلحة الشهر العقاري.

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