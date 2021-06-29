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الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار توجيهات قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم بالتوعية بالمشروعات القومية التي تنفذها الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية فى مصر بالتوازي مع رفع المستوى الاقتصادي للمزارع المصري.

وعقدت الندوة بالوحدة المحلية لقرية فديمين بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ومحمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس والمهندس محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي لشمال الوادي بالفيوم، وعلاء المواردى مستشار البنك الزراعي المصري، والجهات المعنية من الإدارة المركزية للموارد المائية والري والتوجيه المائي والزراعة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة سنورس، والبنك الزراعي المصري وروابط مستخدمي المياه ومزارعي بحر العال الكبير، ومنطقة السيلين وفديمين في حضور كثيف من المزارعين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توضيح كافة الأمور التى تتصل بالري الحديث والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارع للتحول إلى الري الحديث، مؤكدة أنه تمت مناقشات مثمرة بين المزارعين وممثليهم وبين ممثلى الجهات المعنية، مضيفة أنه تم شرح فوائد الري الحديث من قبل السيد مجدي طنطاوي أحد المزارعين الذين قاموا بالتحول الى الري الحديث والفوائد التى عادت عليه جراء ذلك للمزارعين الحاضرين.

الجدير بالذكر أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

وأكدت وزارة الري أن الري الحديث يساعد في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم
الري: بدء سلسلة ندوات التوعية بالري الحديث بمحافظة الفيوم

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الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري نظم الري بالغمر محافظة الفيوم ترشيد إستهلاك المياه الفجر الري الحديث أخبار مصر

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