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خاص لـ "الفجر": الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي يترأس قداس رجل الأعمال أنسي ساويرس بالجونة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:48 م
أنسي ساويرس
أنسي ساويرس
محمد طه
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قال مينا عزيز، مدير العلاقات العامة بكاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة، سيترأس قداس قداس صلاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا ارميا مدير مركز الثقافى القبطى بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.

وأضاف مينا عزيز في تصريحات خاصة ، سيتم إقامة قداس صلاة جنازة، أنسى ساويرس، بكنيسة العذرا والملاك بالجونة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

كان تم إعلان وفاة رجل الأعمال أنسى ساويرس مساء أول أمس الأحد الماضى ، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء. 

كان الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

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وفاة أنسي ساويرس أنسي ساويرس

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