خاص لـ "الفجر": الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي يترأس قداس رجل الأعمال أنسي ساويرس بالجونة

قال مينا عزيز، مدير العلاقات العامة بكاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة، سيترأس قداس قداس صلاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا ارميا مدير مركز الثقافى القبطى بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.





وأضاف مينا عزيز في تصريحات خاصة ، سيتم إقامة قداس صلاة جنازة، أنسى ساويرس، بكنيسة العذرا والملاك بالجونة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.





كان تم إعلان وفاة رجل الأعمال أنسى ساويرس مساء أول أمس الأحد الماضى ، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء.



