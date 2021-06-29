تكليف "قاصد" مديرًا لتعليمية فرشوط و"جاد" وكيلًا في قنا

أصدرت مديرية التربية والتعليم بقنا، قرارًا بتكليف عبد النعم قاصد، وكيل الإدارة التعليمية بالوقف، مديرًا للإدارة التعليمية بفرشوط، وتكليف عبد الرافع أحمد جاد، رئيس قسم التعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، وكيلًا للإدارة التعليمية بفرشوط.

حيث حصل جاد، على درجة الليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية عام ٢٠٠٠، وتدرج في العمل الوظيفي بعد التحاقه بالعمل في التدريس، حيث عمل في منصب عضو الإدارة المركزية للمتابعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، منذ 2015 حتى 2018ووكيل مدرسة الشهيد محمد رفعت أنور الإعدادية بالشطبية.

كما كان عضوًا مجلس نقابة المعلمين الفرعية بنجع حمادي، وعضوًا بوحدة المتابعة بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، حتى وصل لدرجة معلم أول أ، وتم تعيينه رئيسًا لقسم التعليم الإعدادي بالإدارة، حتى صدر قرار تكليفه وكيلًا للإدارة التعليمية بفرشوط.



فيما تخرج عبدالمنعم قاصد من كلية التربية بطنطا، وتدرج في العديد من الوظائف بالتربية والتعليم، آخرها وكيلًا للادارة التعليمية في الوقف، ليتم تكليفه مديرًا للإدارة التعليمية بفرشوط

