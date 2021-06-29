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تفاصيل إطلاق البرلمان العربي للشباب

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق البرلمان العربي للشباب.

وأكد "العسومي" خلال ترؤسه الجلسة العامة والأخيرة من دور الانعقاد الحالي، على أن البرلمان العربي للشباب سيكون له دور كبير فيمن دعم قدرات البرلمانيين العرب من فئة الشباب كما أنه سيسعى جاهدًا لأن يكون مظلة تهتم بمناقشة كل ما يخص الشباب في مختلف المجالات لضمان تحقيق التمكين الإيجابي لهم سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا وستكون لجميع الدول العربية ممثلين لها في هذا البرلمان وسيعقد اجتماعاته بشكل منتظم في مختلف الدول العربية كما سيرفع توصياته للبرلمان العربي الذي يعمل على تحقيقها والعمل بها وتعميمها على الدول العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من الرؤية الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة بشأن تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع مشيرا الى أن برلمان الشباب سيكون احدى سبل تحقيق الرؤية الجديدة للبرلمان لتبني البرامج التي تحقق أفضل سبل التنمية المستدامة وتحقق التمثيل الحقيقي للشباب في المؤسسات العربية للمساهمة في صناعة القرار وهو ما يسعى له البرلمان العربي من خلال تبني هذه الرؤية.

وتابع، لدينا الرغبة الصادقة في دعم الشباب العربي من خلال مناقشة القضايا والملفات التي تشغلهم على كافة المستويات لوضع الإستراتيجية الأمثل لتفعيل دورهم الإيجابي في المجتمعات العربية هو ما سيساهم بشكل كبير في تنميتهم على كافة المجالات من خلال إدماجهم بالمؤسسات التي تعمل على جانب تنمية الشباب العربي.

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