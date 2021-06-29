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روسيا تسجل 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:51 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغ 652 حالة وفاة.

 

ذكرت السلطات الصحية الروسية، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6209)، تليها مدينة بطرسبورغ (2453)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1374).

 

وكان المركز الروسي لمكافحة الوباء، أعلن أن 14697 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و984037 شخصا.

 

وأفادت بيانات وزارة الصحة الروسية، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 5 ملايين و493557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 134545 حالة.

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