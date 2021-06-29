Advertisements

بقيمة 11 مليون جنيه.. افتتاح وحدة الحروق بمستشفي المرزوق في قنا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قسم الحروق بمستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ.

بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسنى حسيب، مدير فرع بنك مصر بقنا، والدكتور على غويل، عميد كلية الطب بجامعه جنوب الوادي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور حجاجي منصور مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعه جنوب الوادي، والعاملين ببنك مصر فرع قنا.

أوضح محافظ قنا، أن قسم علاج الحروق يضم قسم داخلي مكون من 8 أسره منها 6 أسره بقسم العناية المركزة كل سرير مزود بجهاز مونتير وجهاز تنفس صناعي، و2 سرير بوحدة العزل، بالإضافة إلى غرفة عمليات بسرير واحد مخصصة للحروق بنظام الكبسولة، وهي غرفة مجهزة بجدران وأرضيات مضادة للبكتيريا والميكروبات، ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وأشار الداودي، إلى أن قسم الحروق سوف يستقبل المرضى من اليوم بشكل تجريبي، وسيعمل بكامل طاقته خلال ثلاثة أشهر، كما وعد سيادته بتذليل أي عقبات أمام فريق الأطباء والتمريض بالمستشفى، مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبارها منارة العلم علي أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الجامعة مهتمة بتطوير جميع الأقسام داخل المستشفى، خاصه القطاع الطبي على وجه الخصوص لتلبية احتياجات المواطن القنائي، مؤكدا على أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات الطبية، ونفقات العلاج والأدوية، والتعليم الطبي، مشيرا إلى أن افتتاح وحدة الحروق يعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

أخبار تهمك

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 11 ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ ثلث ساعة

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينهي الصفقة الأولى

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"هتدفعي تمن كبير".. حسام حبيب يُعلن عن مقاضاته للمتسببة في تسريب مكالمة والده

منذ أقل من ساعتين

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

12:32 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة