بقيمة 11 مليون جنيه.. افتتاح وحدة الحروق بمستشفي المرزوق في قنا



بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسنى حسيب، مدير فرع بنك مصر بقنا، والدكتور على غويل، عميد كلية الطب بجامعه جنوب الوادي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور حجاجي منصور مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعه جنوب الوادي، والعاملين ببنك مصر فرع قنا.



أوضح محافظ قنا، أن قسم علاج الحروق يضم قسم داخلي مكون من 8 أسره منها 6 أسره بقسم العناية المركزة كل سرير مزود بجهاز مونتير وجهاز تنفس صناعي، و2 سرير بوحدة العزل، بالإضافة إلى غرفة عمليات بسرير واحد مخصصة للحروق بنظام الكبسولة، وهي غرفة مجهزة بجدران وأرضيات مضادة للبكتيريا والميكروبات، ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.



وأشار الداودي، إلى أن قسم الحروق سوف يستقبل المرضى من اليوم بشكل تجريبي، وسيعمل بكامل طاقته خلال ثلاثة أشهر، كما وعد سيادته بتذليل أي عقبات أمام فريق الأطباء والتمريض بالمستشفى، مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبارها منارة العلم علي أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.



ومن جانبه قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الجامعة مهتمة بتطوير جميع الأقسام داخل المستشفى، خاصه القطاع الطبي على وجه الخصوص لتلبية احتياجات المواطن القنائي، مؤكدا على أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات الطبية، ونفقات العلاج والأدوية، والتعليم الطبي، مشيرا إلى أن افتتاح وحدة الحروق يعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.



افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قسم الحروق بمستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ.