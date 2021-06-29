ضبط ١٣ طن مصنعات لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للأستخدام الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ١٣ طن لحوم ومصنعاتها ودوبريهات حيوانية وكبدة ومقطعات دواجن ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر.



ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المضبوطات جاءت من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم وأماكن التخزين ومحال الجزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بأحياء الوراق وجنوب الجيزة ومدينتي الحوامدية وأكتوبر، مشيراً ان الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.



ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



من جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أن المضبوطات قد شملت٣ طن دوبريهات حيوانية فاسدة لدى مكان تخزين بالمنيب و٣ طن كبدة مستوردة فاسدة لدى ثلاجه حفظ لحوم بالحوامدية و٣ طن دواجن فاسدة لدي مجزر دواجن بالحوامدية و ٢ طن لحوم ومتقطعاتها ومصنعاتها فاسدة لدى مصنع بأكتوبر و ١.٧ طن مصنعات دواجن وهياكل لدى مصنع بأكتوبر وجميع المضبوطات فاسدة وغير صالحة للأستخدام الادمي بالإضافة الى ضبط ٤٤ك لحوم مذبوحة خارج المجازر لدى محال بالوراق وقد تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.