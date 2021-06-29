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لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحمي نفسك من كورونا؟

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، أصدرت وزارة الصحة، توجيهاتها لحماية الطلاب من فيروس كورونا، باتباع إجراءات الوقاية من الفيروس اللعين.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة الصحة لحماية طلاب الثانوية من كورونا.

١. كشفت وزارة الصحة عن الإجراءات التي يجب على الطلاب اتباعها للوقاية من كورونا أثناء الامتحانات، أولها الحفاظ علي التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر قبل وأثناء الامتحانات.

٢. ضرورة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مع الحفاظ على نظافة اليد باستمرار.

٣. الحفاظ على التهوية الجيدة في الفصول، ويفضل عدم تشغيل المراوح والمكيفات، تجنب ملامسة أسطح المقاعد والمدرجات.

٤. تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم المخالطة عن قرب في المدرسة.

٥. المحافظة على النظافة العامة مثل غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، استخدام مطهر اليدين من أجل تعقيمها في حالة عدم توافر ماء وصابون.

٦. أعدت وزارة الصحة، خطة الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه في إصابتها لحين تأكيد أو نفي الإصابة وتقديم العلاج المناسب.

٧. في حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة.

٨. تكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 20202021 (دور يوليو) من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وحتى الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021 للشعبة العلمية، ومن الأحد الموافق 11 يوليو 2021، حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 للشعبة الأدبية.

أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، ستبدأ فى الفترة من 11 يوليو 2021 حتى 5 أغسطس 2021، وكذلك امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ستبدأ الامتحانات من الأحد 11 يوليو 2021، حتى 3 أغسطس 2021.

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