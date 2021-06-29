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حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:56 م
ميسون أبو الحسن
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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب مصر، بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة، حيث خرج المصريون بالملايين على قلب رجل واحد، ليكتبوا أول سطر في تاريخ جمهورية جديدة تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقه في كافة المجالات، بمشروعات وطنية عملاقة لتحقق مستقبل أفضل لشعب مصر، في ظل قيادة وطنية مخلصه قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوى الفعّال على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال "زين" في بيان له، إننا نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعه الإرهاب، وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على كافه التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها، اللذين دائمًا وأبدأ يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن، لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى، التي تحقق لمصر وشعبها حياه أمنه ومستقرة.
وأكد "زين" أن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة فى مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها فى شتي المجالات لتوعية الرأى العام في مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة ، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية وأيضا التصدى لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التى تتعارض مع تعاليم الإسلام.
وقد وجه حسين زين قطاعات الوطنية للإعلام بإعداد خريطة برامجية تتضمن فترات مفتوحة للاحتفال بذكرى ثورة يونيو لتوضح للرأى العام ما شهدته مصر من تنمية وبناء واستقرار منذ فتره مابعد الثورة وحتى الآن والإنجازات التى تحققت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا والتى تمثل نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة.
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