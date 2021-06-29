حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب مصر، بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة، حيث خرج المصريون بالملايين على قلب رجل واحد، ليكتبوا أول سطر في تاريخ جمهورية جديدة تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقه في كافة المجالات، بمشروعات وطنية عملاقة لتحقق مستقبل أفضل لشعب مصر، في ظل قيادة وطنية مخلصه قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوى الفعّال على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال "زين" في بيان له، إننا نستلهم روح ثورة يونيو المجيدة التي انتصرت فيها إرادة المصريين على جماعه الإرهاب، وستظل تلك الإرادة القوية للتغلب على كافه التحديات ويساند تلك الإرادة جيش مصر وشرطتها، اللذين دائمًا وأبدأ يقدمون أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن، لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال الجهود المضنية تبذل لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى، التي تحقق لمصر وشعبها حياه أمنه ومستقرة.





وأكد "زين" أن دور الإعلام الوطني متواصل بقوة فى مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها فى شتي المجالات لتوعية الرأى العام في مواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة ، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية وأيضا التصدى لأفكارهم الهدامة بتفنيد مزاعهم المغلوطة التى تتعارض مع تعاليم الإسلام.



