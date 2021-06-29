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برلماني: زيارة الرئيس السيسي للعراق تاريخية وتعزز وحدة الصف العربي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود تاريخية لأنها تعزز وحدة الصف العربي.

وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن هذه الزيارة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، خاصةً على المستوى البرلماني، وتؤكد دور مصر في في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربي بأكمله، موضحًا أن هذه الزيارة تكشف التطور الهائل للسياسة الخارجية المصرية حيث قام الرئيس السيسي بعدد من زيارات التي لم يقوم بها أي رئيس مصري منذ عقود مثل جيبوتي، والعراق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تقوم بإعادة رسم الملف الخارجي بأكمله واستعادة قوة مصر وريادتها على المستوى الخارجي عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتحرك في ملفات خارجية صعبة، برؤية شاملة تعزز ريادة مصر العربية وتواجدها الإقليمي في كافة القضايا.

وكانت قد بدأت، قبل أمس الأحد، أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، تأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعبًا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتأتي مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

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