Advertisements

رئيس الإنجيلية ناعيًا أنسى ساويرس: لعب دورًا حقيقيًّا في دعم وتمثيل الاقتصاد المصري إقليميًّا وعالميًّا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للشخصية المصرية المخلصة لوطنها، جسَّد معاني الكفاح الحقيقي لبناء نموذج مؤسسي عظيم ومتميز لرجل الأعمال الوطني، والذي لعب دورًا حقيقيًّا في دعم وتمثيل الاقتصاد المصري إقليميًّا وعالميًّا".

ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء للأسرة ولجميع محبيه.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينهي الصفقة الأولى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

"هتدفعي تمن كبير".. حسام حبيب يُعلن عن مقاضاته للمتسببة في تسريب مكالمة والده

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 11 ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ أقل من ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ ثلث ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

12:32 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة