نيكول سابا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت نيكول سابا في الصورة وهي مُرتدية فستان طويل باللون الأخضر، وبدت بتسريحة شعر جديدة، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.



وفي سياق آخر، انتهت نيكول، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الجو حلو"، والتى اختارت أن تعود بها لجمهورها بعد غيابها لفترة عن الساحة الغنائية، ومن المقرر إطلاقها عقب عيد الأضحى المبارك.