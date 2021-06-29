اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى في إطار العمل على الإنتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، وأشار المحافظ أن إجمالى ما بلغ إعتمادة من مخططات جديدة وتفصيلية ومعدلة وإستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الآن الى 153مخططا تفصيليا واستراتيجيا ومعدلا..



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن القرى والمدن التي تم إعتماد المخططات التفصيلية المعدلة لها اليوم هى قرية بهوت مركز نبروه، وقرى كفر بربري وكفر عطا سليمان مركز ميت غمر، وقرية سنبخت بمركز أجا، وقرية المحلاوي بمركز الجمالية، وقرى طوخ الاقلام والمقاطعة وطرانيس العرب قرية السنبلاوين، وقرى أولاد علم والطوابرة بمركز المنزلة، وقرى الميهي وصدقا بمركز تمي الامديد، ومنطقة عمر أفندي ببلقاس،وأرض الدريسة بمركز طلخا،وحي غرب المنصورة ومدن منية النصر وشربين ودكرنس وبني عبيد والكردي...



وأكد مختار أن المخططات التي تم إعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر ها بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري...



وأوضح المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية إحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والإلتزام بالإشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008..

وجدير بالذكر ان الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ساهمت فى إنهاء تلك المخططات بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة..



ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الاجهزة المختصة.



وأضافت ان الاعتماد في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم