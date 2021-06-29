Advertisements

اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى في إطار العمل على الإنتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، وأشار المحافظ أن إجمالى ما بلغ إعتمادة من مخططات جديدة وتفصيلية ومعدلة وإستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الآن الى 153مخططا تفصيليا واستراتيجيا ومعدلا..

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن القرى والمدن التي تم إعتماد المخططات التفصيلية المعدلة لها اليوم هى قرية بهوت مركز نبروه، وقرى كفر بربري وكفر عطا سليمان مركز ميت غمر، وقرية سنبخت بمركز أجا، وقرية المحلاوي بمركز الجمالية، وقرى طوخ الاقلام والمقاطعة وطرانيس العرب قرية السنبلاوين، وقرى أولاد علم والطوابرة بمركز المنزلة، وقرى الميهي وصدقا بمركز تمي الامديد، ومنطقة عمر أفندي ببلقاس،وأرض الدريسة بمركز طلخا،وحي غرب المنصورة ومدن منية النصر وشربين ودكرنس وبني عبيد والكردي...

وأكد مختار أن المخططات التي تم إعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر ها بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري...

وأوضح المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية إحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والإلتزام بالإشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008..
وجدير بالذكر ان الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ساهمت فى إنهاء تلك المخططات بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة..

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الاجهزة المختصة.

وأضافت ان الاعتماد في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية
اعتماد 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى بالدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ 41 دقيقة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 17 ساعة

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

"هتدفعي تمن كبير".. حسام حبيب يُعلن عن مقاضاته للمتسببة في تسريب مكالمة والده

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ 40 دقيقة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

12:32 م

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة