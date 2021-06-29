Advertisements

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في إنهاء أولى صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد، بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهر أيمن فريق النجوم.

وأكد مصدر بالأهلي، أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 15 مليون جنيه، وغير صحيح ما تردد عن تنازل اللاعب عن 2 مليون من مستحقاته المتأخرة لدي النجوم، خاصة وأن اللاعب عقده مع النجوم كان مقابل 400 ألف جنيه في الموسم.

وأوضح المصدر، أن كريم فؤاد، سيظهر في مقر الأهلي الرئيسي بالجزيرة اليوم الثلاثاء، لعقد جلسه مع أمير توفيق، والتوقيع على العقود.

وأشار المصدر، إلي أن النجوم سيحصل على نسبة من اعادة بيع كريم فؤاد في المستقبل لأي نادي بجانب وجود امتيازات أخري في عقد اللاعب.

 وقال المصدر، أن من ضمن بنود التعاقد سيحصل النجوم على مبلغ مالي في حالة انضمام كريم فؤاد للمنتخب الأول ومشاركته في المباريات مع الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريم فؤاد الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ 18 دقيقة

الأهلي ينهي الصفقة الأولى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ 18 دقيقة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ أقل من ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ أقل من ساعتين

"هتدفعي تمن كبير".. حسام حبيب يُعلن عن مقاضاته للمتسببة في تسريب مكالمة والده

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 17 ساعة

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يحسم كبري صفقاته الصيفية (تعرف على التفاصيل)

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

جوكر متعدد الوظائف.. الأهلي يتحرك لخطف أولى صفقاته الصيفية

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

12:32 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة