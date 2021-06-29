تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إنهاء أولى صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد، بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهر أيمن فريق النجوم.





وأكد مصدر بالأهلي، أن الصفقة ستكلف خزينة النادي الأهلي 15 مليون جنيه، وغير صحيح ما تردد عن تنازل اللاعب عن 2 مليون من مستحقاته المتأخرة لدي النجوم، خاصة وأن اللاعب عقده مع النجوم كان مقابل 400 ألف جنيه في الموسم.





وأوضح المصدر، أن كريم فؤاد، سيظهر في مقر الأهلي الرئيسي بالجزيرة اليوم الثلاثاء، لعقد جلسه مع أمير توفيق، والتوقيع على العقود.





وأشار المصدر، إلي أن النجوم سيحصل على نسبة من اعادة بيع كريم فؤاد في المستقبل لأي نادي بجانب وجود امتيازات أخري في عقد اللاعب.





وقال المصدر، أن من ضمن بنود التعاقد سيحصل النجوم على مبلغ مالي في حالة انضمام كريم فؤاد للمنتخب الأول ومشاركته في المباريات مع الأهلي.