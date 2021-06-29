التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب لتمويله نائب الجن في التنقيب عن الآثار

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وشهرته "نائب العفاريت"، 16 متهم أخر في التنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار بمصر القديمة.





ووصل المتهن إلي مقر النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة عقب ترحيله من قسم شرطة مصر القديمة صباح اليوم.





وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على حسن راتب، صاحب قناة المحور.



وأشارت مصادر، إلى أن القبض على رجل الأعمال المعروف يتعلق بقضية التنقيب عن الآثار المتورط فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين.



وتم إتخاذ الاجراء القانونية اللازمة.