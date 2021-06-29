مليون جنيه مصري..  إيرادات فيلم"مش أنا" لماجد الكدواني وتامر حسني في سادس يوم عرض بالسينمات





حقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني، وحلا شيحة وماجد الكدواني مليون جنيه مصري كإيراد يومي ليلة أمس في سادس يوم عرض بالسينمات.



وكان أول يوم عرض للفيلم داخل سينمات مصر والوطن العربي يوم 23 يونيو الماضي، حيث حقق في أول يوم بمصر مليون جنيه مصري أيضًا.



وتدور قصة الفيلم حول مرض نادر يصيب به تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، حيث تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" و يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".



فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".



يذكر أن الفيلم قصة وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.