الاتصالات: نستهدف تقديم 200 خدمة عبر منصة مصر الرقمية نهاية 2021 (فيديو)

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق 75 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، والتي تقدم الخدمة دون تدخل العنصر البشري.





وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق خدمات التموين والتي حظت بأكثر إقبال من المواطنين، إلى جانب إطلاق 26 خدمة للتوثيق، وخدمات السجل التجاري والمحاكم، وخلال الأسبوع المقبل قد يتم إطلاق خدمات الاحوال المدنية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تقديم 200 خدمة عبر المنصة نهاية العام الجاري.



