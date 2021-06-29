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جبهة تحرير تيجراي تطرد الجيش الإثيوبي من ميكيلي وتسيطر على العاصمة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:11 م
تيجراي
تيجراي
وكالات
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أجرى الحكام السابقون لإقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، عمليات "تطهير" ضد قوات الحكومية الإثيوبية المنسحبة من العاصمة الإقليمية ميكيلي.

 

وأكد الحكام السابقون لإقليم تيجراي الإثيوبي، أن المدينة عادت "بنسبة 100%" إلى سيطرتهم.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم جبهة "تحرير شعب تيجراي"، جيتاشيو رضا: "قبل 25 دقيقة انتهت المشاركة النشطة في ميكيلي"، مضيفًا: "قواتنا لا تزال في مطاردة حثيثة في الجنوب والشرق"، مع القوات الحكومية.

 

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جبهة تحرير تيجراي تيجراي الجيش الإثيوبي إثيوبيا

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