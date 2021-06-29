جبهة تحرير تيجراي تطرد الجيش الإثيوبي من ميكيلي وتسيطر على العاصمة

أجرى الحكام السابقون لإقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، عمليات "تطهير" ضد قوات الحكومية الإثيوبية المنسحبة من العاصمة الإقليمية ميكيلي.

وأكد الحكام السابقون لإقليم تيجراي الإثيوبي، أن المدينة عادت "بنسبة 100%" إلى سيطرتهم.

ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم جبهة "تحرير شعب تيجراي"، جيتاشيو رضا: "قبل 25 دقيقة انتهت المشاركة النشطة في ميكيلي"، مضيفًا: "قواتنا لا تزال في مطاردة حثيثة في الجنوب والشرق"، مع القوات الحكومية.