"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى





أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أن كافة قطاعات الوزارة والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





وأوضح السيد القصير، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لمنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والإزالة الفورية في المهد.





وقال إنه كلف أيضاً الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية بتكثيف الحملات للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين؛ وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأشار إلى إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين؛ لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظاً على البيئة من التلوث.





وطرحت الوزارة عدداً من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ لرفع العبء عن كاهلهم.





يشار إلى أن الزراعة المصرية استوردت نحو 96 ألفاً و500 رأس عجل بقري، منها 52 ألفاً و500 رأس بغرض الذبح الفوري، و70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، و6500 طن من اللحوم المصنعة؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء.



