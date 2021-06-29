نمو رواتب العاملين في الإمارات بنسبة 73.5% خلال 11 عاماً

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتية عن نمو كل من تعويضات العاملين إجمالي أجور ورواتب العاملين وغيرها، وقيمة الادخار القومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال 11 عاماً.





وأوضح المركز أن إجمالي تعويضات العاملين في الدولة خلال عام 2020 بلغ 493.93 مليار درهم، مقابل 284.257 مليار درهم خلال عام 2010، بزيادة قيمتها 208.836 مليار درهم، ونمو نسبته 73.5بالمائة خلال 11 عاماً؛ لتكون الإمارات من أعلى دول المنطقة من حيث الأجور والرواتب والمزايا التي تقدمها للعاملين.





ويشمل بند "تعويضات العاملين"؛ وفقاً للتعريفات العالمية المستخدمة من المراكز الإحصائية المحلية والعالمية، كلاً من: الرواتب، والأجور، والبدلات، والمكافآت، وتذاكر السفر، والتأمين الصحي، ومكافآت نهاية الخدمة، والأتعاب، والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد، والمساعدات الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.





وجاءت أجور العاملين في تجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات ذات المحركات والدراجات، الأعلى بقيمة تبلغ 64.72 درهم، تليها أجور العاملين في التشييد والبناء بقيمة 54.568 مليار درهم، ثم أجور العاملين في الصناعات التحويلية بقيمة 44.827 مليون درهم.





واستحوذ قطاع "المشروعات غير المالية" على الحصة الكبرى من الأجور والرواتب بنحو 376 مليار درهم، خلال العام الماضي، فيما جاوزت أجور ورواتب الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري 93 مليار درهم، كما جاوز إجمالي رواتب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 24 مليار درهم.





وكشف أيضاً تقرير تقديرات الحسابات الوطنية السنوية 2020 الذي أصدره المركز، أخيراً، أن قيمة الادخار القومي خلال عام 2020 بلغ 399.294 مليار درهم، على الرغم من جائحة كوفيد-19، مقابل 389.82 مليار درهم في عام 2010، بزيادة بلغت 10.212 مليار درهم، بنسبة نمو 2.6%.





وبلغت حصة الفرد من الادخار القومي خلال عام 2020 أكثر من 43 ألف درهم.





وذكر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 2020 جاوز 701.25 مليار درهم، مقابل 556.298 مليار مليون درهم في عام 2010، بزيادة قيمتها 144.727 مليار درهم، ونمو نسبته 26%.





وبلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص» في عام 2020 أكثر من 515.567 مليار درهم، في حين بلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 185.458 مليار درهم.





وسجل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال عام 2010 نحو 449.543 مليار درهم، مقابل 106.755 مليار درهم إجمالي الإنفاق الحكومي.





وبلغت حصة الفرد في الدولة من الإنفاق الاستهلاكي النهائي 75.5 ألف درهم؛ إذ بلغت حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص 55.5 مليار درهم، في حين بلغت حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 20 ألف درهم.



