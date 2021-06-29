خاص.. دفن رجل الأعمال أنسى ساويرس بمقابر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر

قال القمص مينا عزيز مدير العلاقات العامة بكاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة، في تصريحات خاصة، إنه سيتم دفن رجل الأعمال أنسي ساويرس، في مدافن مطرانية الأنبا شنودة بالغردقة.





كان أكد مينا عزيز، مدير العلاقات العامة بكاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة، سيترأس قداس قداس صلاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا أرميا مدير مركز الثقافى القبطى بالقاهرة والانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.





وأضاف مينا عزيز في تصريحات خاصة، سيتم إقامة قداس صلاة جنازة، أنسى ساويرس، بكنيسة العذرا والملاك بالجونة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.





كان تم إعلان وفاة رجل الأعمال أنسى ساويرس مساء أول أمس الأحد الماضى ، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء.





كان الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.