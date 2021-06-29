سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 74.94 دولار للبرميل





ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الاثنين بواقع 36 سنتاً؛ ليصل إلى 74.94 دولار، مقابل 74.58 دولار للبرميل في الجلسة السابقة؛ وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.





عالمياً، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس، مع ترقب اجتماع تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج بداية من شهر أغسطس المُقبل.





بحسب رويترز، توقع محللون لدى "أو سي بي سي بنك" أن ينص اتفاق "أوبك+" على زيادة المعروض من الخام بمقدار 250 ألف برميل يومياً بداية من أغسطس؛ وذلك خلال الاجتماع المُقرر في الأول من يوليو القادم، فيما يرى المحللون في "إيه إن زد"، و"أي إن جي" أن "أوبك+" ستتفق على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً.





وكانت أسعار النفط قد ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي بدعم توقعات تعافي الطلب مع تحسن الأنشطة الاقتصادية وسط استمرار حملة التطعيمات ضد فيروس "كورونا".





وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس تراجعاً بنسبة 1.9% بما يُعادل 1.50 دولار ليسجل 74.68 دولار للبرميل عند التسوية.





كما هبط أمس سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنحو 1.5% بما يُعادل 1.14 دولار ليصل إلى 72.91 دولار للبرميل.







