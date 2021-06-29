بعد نحاجه في مصر والوطن العربي..شريف الحطيبي يطرح The Merchant في معرض الكتاب



وأكد الحطيبي أنه سعيد بأن تكون مشاركته الأولي في المعرض الأهم والأكبر للكتاب في الشرق الاوسط من خلال روايته الأولي والتي يعمل عليها منذ مايقرب من 11 عاماً، حيث قام بتحضيرها وتجميع المعلومات اللازمة لكتابتها في مايقرب من 5 سنوات، واستمر في كتابتها خلال 6 سنوات والسبب في طول تلك الفترة عمله في الإعلام كمذيع علي قناة "CBC سفرة" حيث كان يقدم برنامجه "ساندوتش وحاجة ساقعة" ومن قبل كمحرر ومراسل ومذيع اخبار باللغة الإنجليزية بالتليفزيون المصري، وأشار إلي أنه سعيد بتواجده مع دار السعيد التي إهتمت بوجود رواية بالإنجليزية بين مطبوعاتها والتي تعرضها خلال الأيام القادمة بمعرض الكتاب".



وقال " رواية التاجر بدأت تظهر ملامحها معي منذ المدرسة تقريبا، ولكن ظللت لفترة طويلة أجمع الأفكار، لأني وجدتها قابلة لإدخال العديد من الأفكار في رواية واحدة، خاصة بعدما شاهدت فيلم وثائقي عن صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ وهو "جين ها"، واستوحيت من القصة الخاصة به الكثير وأن يكون الشخصية الرئيسية في أحداث روايتي، ودمجت معه كل الأفكار الأخري مثل سندريلا وأحدب نوتردام وغيرها من القصص الخيالية الممتعة، وكتبت في نهاية الكتاب اسماء كل هذه القصص التي أستوحيت منها بالطبع، بالإضافة إلي الموسيقي والمباني والعديد من الأمور التي تحكي ملايين القصص والحكايات".



وعن بدايته مع الكتابة أشار الحطيبي " الأمر بدأ منذ الطفولة عندما بدأ الخيال يكون صديقي بعد عودتي من لندن ولم أكن أتحدث العربية نهائيا، وكنت أشتري قصص الأطفال وابدأ بتخيل الأحداث، إلي أن بدأت تعلم اللغة العربية وكتبت زجل وشعر وقمت بتأليف أغاني وقدمناها في المدرسة أيضا، وفي ثانوي بدأت اقرأ لنجيب محفوظ وعدد من الأدباء الكبار، وكنت أكتب شعر باللغو الإنجليزية وأشتهرت جدا بهذا الأمر حتي وأنا في الجامعة وحصلت بسبب ذلك علي المركز الأول 3 مرات في الشعر".



وأضاف " ثم عملت في إحدي المجلات الشهرية للشباب وقمت بها العديد من الكتابات ومنها قصص قصيرة وغيره، وكنت سعيد بقدرتي علي التواصل مع الجمهور، وبعد التخرج حاولت أن أنشر أول كتاب لي ولكن كان صعب جدا في تلك الفترة، واستغليت قدرتي علي الكتابة في نشرة الاخبار التي كنت أقدمها علي Nile Tv" .

يستعد الإعلامي شريف الحطيبي لطرح أول رواية له بعنوان "التاجر" أو "The Merchant" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وذلك بعد طرحه في السوق المصرية والعربية منذ اوائل مايو الماضي، وكانت الرواية قد صدرت باللغة الإنجليزية عن دار السعيد للنشرو التوزيع، وتم طرحها في عدد من المنصات الرقمية أيضا، وهي قصة خيالية مستوحاة من قصة صاحب اكبر اسطول بحري في التاريخ. التاجر الذي امتلك اسطول بحري مكون من الف سفينة وربح ثروات هائلة من الذهب يواجه ملوك الجريمة والدهاء في محاولتهم للايقاع به والاستيلاء على اسطوله.