رئيس قناة النيل الدولية: براند جديد للقناة مواكبًا لاحتفالات 30 يونيو

قالت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، إن القناة أعدت خريطه جديدة بمناسبة احتفال مصر غدًا بالذكرى الثامنة على قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.





وستضيف القناة في فترات مفتوحة طوال اليوم قامات من مختلف المجالات؛_ لإبراز ما حققته الثوره من مكتسبات، انعكست على تغيير وجه الحياة في مصر، وكيف نجحت مصر مع جيشها، في مواجهة جماعات الشر، حتى استقرت لتستعيد مكانتها في حفظ الأمن واستقرار المنطقة.





وأكدت تغريد حسين أن القناة سوف تستضيف عددًا من السفراء المصريين والأفارقة؛ للتحدث عن علاقات مصر المتميزة مع العالم، وما حققته رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من إنجازات، بالإضافة إلى إنتاج القناة فيلما تسجيليًا باللغة الإنجليزية، يبرز محطات انتصار مصر للوصول للجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي.



