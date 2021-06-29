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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مواجهة إنجلترا ضد المانيا والتي تجمعمها على ملعب إستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لحساب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020.


ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 & ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الكبير خليل البلوشي بينما يمكن مشاهدة المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-

NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia
ANT 1 (Greece)
ORF 1 Austria HD

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الكلمات المفتاحية

يورو 2020 انجلترا المانيا

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