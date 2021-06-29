5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

تقام اليوم الثلاثاء مواجهة إنجلترا ضد المانيا والتي تجمعمها على ملعب إستاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لحساب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020.









ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 & ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الكبير خليل البلوشي بينما يمكن مشاهدة المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-



