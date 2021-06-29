غلق 7 منشأت طبية غير مرخصة وإنذار 3 آخرين بها مخالفات في قنا



وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 7 منشآت طبية خاصة غير مرخصة (تعمل بدون ترخيص)، وغلقها بالشمع الأحمر من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى استصدار عدد 3 من الإنذارات للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات، وإعطائها مهلة لتلافي تلك المخالفات.



وأضاف، أنه تم ضبط كميات هائلة من الأدوية بداخل مركز طبي بالإضافة إلى العديد من المخالفات للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركز متضمنة عمل محضر لهذه الأدوية بواسطة التفتيش الصيدلي المرافق للحملة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر سوف يشن حملات متتالية على كافة المخالفين في جميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بضرورة المتابعة والتفتيش المستمر على قطاعات الصحة المختلفة.



أعلنت مديرية الصحة بقنا، أن إدارة العلاج بمديرية الصحة بقنا بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وبالتنسيق مع قسم التفتيش الصيدلي التابع للإدارة العامة للصيدلة بقنا، قد نفذوا حملة مكبرة على المؤسسات الطبية الخاصة بمركز نقادة.