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وزير العدل: تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن مشكلات المحاكم والشهر العقاري، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا ًإلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.


وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقى ليس عددا كبير، معلنًا أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.


وردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.


وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.

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