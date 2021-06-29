Advertisements

لجنة هندسية لمعاينة إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة القباري مما تسبب فى تحطم سيارتين ملاكي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بسقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار كائن بشارع المكس أمام مركز المواساة الإسلامي بمنطقة القباري دائرة قسم الشرطة مما تسبب في تحطم سيارتين دون اصابات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي حي غرب إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة شقة بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن تحطم وتلفيات بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات.

تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 18 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

01:30 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة