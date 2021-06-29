لجنة هندسية لمعاينة إنهيار جزئي بعقار في الإسكندرية



قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة القباري مما تسبب فى تحطم سيارتين ملاكي، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي لفحصها.



تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بسقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار كائن بشارع المكس أمام مركز المواساة الإسلامي بمنطقة القباري دائرة قسم الشرطة مما تسبب في تحطم سيارتين دون اصابات.



علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي حي غرب إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة شقة بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن تحطم وتلفيات بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات.



تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.