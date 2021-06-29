لتقليل الفاتورة.. 5 إرشادات من الكهرباء لخفض استهلاك الطاقة بالمنزل





تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، خلال أيام، والمقرر لها مع مطلع شهر يوليو المقبل، لاستهلاكات كروت شحن العدادات مسبقة الدفع والذكية، ومع فواتير شهر أغسطس للعدادات القديمة.





ونرصد إرشادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتقليل استهلاكك من الكهرباء، وطرق خفضه لأكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، والنصائح المهمة التي يجب اتباعها لترشيد وتقليل الاستهلاك، وفقا لما حددته الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الكهرباء والطاقة على مدار الساعة.





إرشادات من الكهرباء لخفض استهلاك الطاقة بالمنزل

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدد من الإرشادات الهامة لاستخدام الأجهزة المنزلية للمساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يحرص الجهاز على توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والسيدات بشكل خاص، كونها المسؤول الأول عن إدارة المنزل، فهناك العديد من السلوكيات التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:





- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، لترشيد استهلاك الكهرباء.





- فتح الثلاجة بشكل مستمر، ينصح بعدم تكرار فتح باب الثلاجة ويمكن استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.





- عدم فصل السخان الكهربائي وتركه يعمل بشكل مستمر، ويفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.





- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ، ويفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل.





- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، يستهلك طاقة كهربائية حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.