Advertisements

لتقليل الفاتورة.. 5 إرشادات من الكهرباء لخفض استهلاك الطاقة بالمنزل

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:04 م
خفض استهلاك الطاقة بالمنزل
خفض استهلاك الطاقة بالمنزل
Advertisements

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021، خلال أيام، والمقرر لها مع مطلع شهر يوليو المقبل، لاستهلاكات كروت شحن العدادات مسبقة الدفع والذكية، ومع فواتير شهر أغسطس للعدادات القديمة.

ونرصد إرشادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتقليل استهلاكك من الكهرباء، وطرق خفضه لأكثر من 25% من استهلاك الكهرباء، والنصائح المهمة التي يجب اتباعها لترشيد وتقليل الاستهلاك، وفقا لما حددته الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الكهرباء والطاقة على مدار الساعة.

إرشادات من الكهرباء لخفض استهلاك الطاقة بالمنزل
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدد من الإرشادات الهامة لاستخدام الأجهزة المنزلية للمساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يحرص الجهاز على توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والسيدات بشكل خاص، كونها المسؤول الأول عن إدارة المنزل، فهناك العديد من السلوكيات التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، لترشيد استهلاك الكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر، ينصح بعدم تكرار فتح باب الثلاجة ويمكن استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

- عدم فصل السخان الكهربائي وتركه يعمل بشكل مستمر، ويفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ، ويفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل.

- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، يستهلك طاقة كهربائية حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجة الحرارة خفض استهلاك الطاقة بالمنزل الهرباء

أخبار تهمك

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 18 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ 41 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"إعلام بنها" يقدم 10 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل

هل هناك فئات مستثناه من زيادة أسعار الكهرباء؟.. الوزارة توضح

عقب تطبيق الزيادة.. خطوات بسيطة وسهلة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك

4 تصرفات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية.. اعرفها

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يكشف ممارسات خاطئة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء

نصائح جهاز تنظيم الكهرباء لترشيد استهلاك الثلاجة.. تعرف عليها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

01:30 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة