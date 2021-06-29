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"المتهم ابن خالها".. النيابة تباشر التحقيق في واقعة مقتل فتاة بالصف

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل فتاة على يد أحد أقربائها، طعنًا بالسكين، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل فتاة في قرية أبو ساعد، بمركز الصف، بسبب خلافات عائلية بينها وبين أحد أقربائها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتبين أن الضحية هي "ابنة خاله"، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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