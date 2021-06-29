افتتاح وحدات طبية جديدة بجامعة المنصورة بتكلفة 21 مليون جنيه تزامنا مع احتفالات 30 يونيو



بحضور أ.د وائل زكريا مدير المراكز الطبية الجديدة ونائب مدير مستشفى الجامعة للشئون العلاجية، أ.د أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة، أ.د خالد الطوى نائب مدير المراكز الطبية، أ.د وسام فتحى مدير العيادات الخارجية بالمراكز الطبية، أيمن زكى المدير المالى والادارى للمراكز الطبية.



وتم افتتاح الدور الثانى على مساحة 5500متر مربع ويشمل على:- قسم الأشعة، المعامل، الصيدليات

و تم افتتاح وحده الموجات الصوتيه وتضم اربعة اجهزه تقدم الفحوصات الخاصة بالدوبلر الملون بتكلفة 3.5 مليون جنيه

كما تم افتتاح منظومه الباكس وتوصيل ١٢ وحده لتشخيص جميع انواع الاشعه وكتابه التقارير بها وحفظ ذلك علي المنظومة وطباعه الاشعه والتقارير لفحص المريض علي اسطوانه مدمجه وذلك موائمة للتحول الرقمي. كما تم افتتاح غرف التشخيص الخاصه باعضاء هيئة التدريس والمكاتب الاداريه الخاصه بهم.



وباضافه ما تم افتتاحه اليوم الي ما تم افتتاحه سابقا من اجهزه الرنين المغناطيسي والاشعه المقطعيه والاشعه العاديه وجهاز التنظير الرقمي تكون اكتملت منظومه الاشعه التشخيصية بالمراكز الطبيه الثلاثة بتكلفة اجمالية (55.531 ) مليون جنية.



افتتاح الجزء الإداري بقسم الأشعة والذى يشمل مكاتب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين وطاقم الفنيين والتمريض، قاعة معده لتكوين مدرج لقسم الأشعة التشخيصية.





و تم إفتتاح وحدات طبية جديدة جديدة بمستشفى المنصورة الجامعى بحضور الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسى، الدكتورة هالة الششتاوى رئيس قسم علاج الأورام، الدكتور أشرف شومة رئيس قسم 7 جراحة ومدير برنامج مانشستر.



وتضم أحدث جهاز للتماثل الاشعاعي:CT SIMULATOR بهدف تجهيز مريض الاورام بتكلفة مالية (13) مليون جنية، الجهاز يعتبر من احدث الأجهزة الطبية التى تنضم لخدمة المرضى بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة وويتميز باعلى المواصفات فى هذا المجال بهدف تجهيز مريض الاورام قبل بدأ الجلسات الاشعاعية لإستكمال الخطة العلاجية لمرضى الأورام علي الوجه الأكمل.



كما تم افتتاح تجهيزات وحدة صحة المرأة حيث تم تجهيز وحدة للتصوير الطبى للمرأة بقسم الشعة التشخيصية والتصوير الطبى بمستشفى المنصورة الجامعى وقد بلغت التكلفة الإجمالية للوحدة (12) مليون.



وتم تزويد الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية فى مجال الأشعة التشخيصية على النحو التالى:-

أحدث جهاز تصوير الثدى الشعاعى الرقمى ( Degital Mammogram )، و(2) جهاز أشعة تليفزيونية ( High end breast ultra sound ) بأعلى وأحدث الإمكانيات، كما تم التجهيز المكانى للوحدة لجهاز Dexa scan لقياس هشاشة العظام، وجهاز Fluro scopy لإجراء الأشعة بالصبغات على الرحم وانبيب فالوب.



وتم تجهيز الوحدة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى و3 غرف للتشخيص ( Work station ) ومكاتب لآعضاء هيئة التدريس و2 استراحة للسيدات المترددات على الوحدة، كما تم تجهيز الوحدة ب 2 شاشة رقمية لعرض برامج التوعية الخاصة بصحة المرأة.

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ٢٨ يونيو وحدات طبية جديدة بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية تزامنا مع الاحتفالات بثورة ٣٠ يونيو، بحضور الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلي الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات والمراكز الطبية.حيث تم افتتاح تطوير مبنى الطوارئ والتدريب بمركز طب وجراحة العيون بحضور أ.د وليد أبو سمرة مدير المركز، الدكتور جچ أشرف سويلم نائب رئيس الجامع السابق، الدكتور أمجد النقراشي نائب مدير المركز.تمت عمليات التطوير بتكلفة اجمالية 2.5 مليون جنيه المبنى خمسة طوابق على مساحة المبنى 600متر مربع ويضم: الطابق الأرضي: عيادات طوارئ، استقبال طوارئ الطابق الأول: عمليات طوارئ، مدرج تعليمي بسعة 75 طالب، الطابق الثاني: قسم رجال بسعة 15سرير، مدرج تعليمى بسعة 75 طالب، الطابق الثالث: قسم حريم بسعة 15 سرير، مدرج تعليمي بسعة 75 طالب، الطابق الرابع: معمل تدريب ومحاكاه وقسم رجالي وحريمي لحالات إلتهابات العيون بسعة 20 سرير.منطقة الاستقبال الجديدة للحوادث وتضم: سعة 40 مريض، تضم عيادتين مجهزتين بوحدات متكاملة للعين ونظام إلكتروني لاستقبال وتسجيل الحالات، تطوير قاعتين للتدريب بأحدث الأجهزة بسعة 75 متدرب للقاعة الواحدة، تجهيز معمل محاكاة لتدريب الأطباء.كما تم استلام الدور الثانى وإستكمال افتتاح الأشعة بالمراكز الطبية الثلاثة الجديدة (مركز جراحة المخ والأعصاب، مركز جراحة العظام، مركز جراحة النسا والتوليد).