أول تعليق من مبابي بعد إهداره ركلة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا

اعتذر مهاجم المنتخب الفرنسي والفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي عن إهدار ركلة الجزاء الحاسمة التي تسببت في خروج منتخب الديوك من بطولة يورو 2020.





وسجل لاعبوا المنتخب السويسري هدفين في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم أمس وإنتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.





في الوقت الذي لم تتغير فيه النتيجة خلال الشوطين الإضافيين ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت التأهل للمنتخب السويسري بعد أن أنقذ إيان زومر ركلة جزاء مبابي.





وتعلقيًا على الخسارة قال مبابي أن الليلة حزينة للغاية وإهدار ركلة الجزاء ستجعلني غير قادر على النوم وسأبقى مستيقظًا خلال الأيام القادم ويجب على الجميع أن يقوم بمسامحتي.