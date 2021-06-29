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نيكول سابا : منحنا الاقامة الذهبية في الامارات كرم أخلاق منهم و أغنية " الجو حلو " عن فكرة بنت متحررة
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:13 م
الفجر الفني
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أعربت الفنانة نيكول سابا في برنامج the insider بالعربي عن سعادتها بحصولها و عائلتها على الاقامة الذهبية في دولة الامارات .
نيكول قالت للإعلامي ايلي نخله أن حصولها على هذه الاقامة كرم أخلاق من دولة الامارات و لفتة جميلة
تجاه الفنانين من مختلف الجنسيات ووصفت دبي بأنها مفعمة في الحياة و لا تتوقف عند هدف واحد .
نيكول التي احتفلت في دبي بعيد ميلادها مع زوجها يوسف الخال تستعد لطرح أغنيتها الجديدة " الجو حلو " التي تعتبر عودة لها للساحة الفنية بعد غياب .
وقد عبرت نيكول عن تفائلها بهذه الأغنية مشيرة الى أنها تتكلم عن نفسية كل انسان تعب من كل الظروف المحيطة به .
أما الملحن محمد يحيي الذي تولى تلحين هذه الاغنية فقال أن موضوعها يتحدث عن بنت متحررة جداً تريد العيش ببساطة من غير أن يضايقها أحد أو يخنقها .
أما عن أغنية " حفلة فركشة " التي كانت أعلنت نيكول عن طرحها قريباً ، أشارت الى أن المشروع متوقف حالياً بسبب شركة lifestyle studios التي جمدت كل مشاريعها حالياً دون أن تعرف السبب .
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