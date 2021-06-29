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وزير التنمية المحلية مهنئا الرئيس السيسى بـ30 يونيو: يوم فارق بحياة المصريين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أرسل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلًا فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى شكلت يومًا فارقًا فى حياة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين ليصنع واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر ويستعيد هويته وينفذ مصر من الفوضى والانهيار، ولتبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة".

وتابع وزير التنمية المحلية فى نص البرقية: "متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء ونؤكد لفخامتكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه فى صالح الوطن".

كما بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتى استرد فيها الشعب إرادته ووحد كلمته مع أبناء القوات المسلحة والشرطة، ليصنع علامة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية التى التف فيها الشعب المصرى حول القيادة السياسية فى سبيل التنمية لبناء الجمهورية المصرية الجديدة ".

وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية: "متمنيًا من المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويرعاها ويحقق فى ربوعها التنمية والرخاء بجهودكم المخلصة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".


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