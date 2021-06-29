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بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقاتها الموسعة في واقعة ضبط رجل الأعمال حسن راتب في تورطه في تمويل نائب البرلمان السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار، وتبين أنه يوجد خلافات مالية بينهم علي تمويل الصفقة الأخير التي تم ضبطهم بها بمصر القديمة.

ووصل المتهم حسن راتب صباح يوم الثلاثاء إلي نقر للنيابة وسط حراسة أمنية مشددة عقب ترحيله من قسم مصر القديمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصًا آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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