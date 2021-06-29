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الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار التابع لوزارة الري، اليوم الثلاثاء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 25 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.

وأشارت النتائج، عن يوم الأربعاء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 25 مم"على الهضبة الأثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين "1 - 5 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

وقالت النتائج، عن يوم الخميس إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

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