الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار التابع لوزارة الري، اليوم الثلاثاء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 25 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "1 - 15 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.



وأشارت النتائج، عن يوم الأربعاء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 25 مم"على الهضبة الأثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين "1 - 5 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.



وقالت النتائج، عن يوم الخميس إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

