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بلينكن: يجب تعزيز المساءلة عن الفظائع المستمرة للنظام في سوريا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:13 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تعزيز المساءلة عن الفظائع المستمرة للنظام في سوريا.

 

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية نشرتها قناة العربية، أن واشنطن ستقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.

 

وتابع بلينكن: "شددنا في اجتماع التحالف أمس على دعم الحل السياسي في سوريا".

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وزير الخارجية الأمريكي بلينكن النظام السوري

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